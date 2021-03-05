İpekyolu Belediyesi'nin binasında terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan, 2019 yılında 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçları nedeniyle görevden alınarak, yerine kayyum atanmıştı.



HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren son gelişme, İpekyolu Belediyesi'nin kullanılmayan binasında görüldü.



İPEKYOLU BELEDİYESİ'NE AİT BİNADA ARAMA

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası yerleşkesinde arama yaptı.



İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde binada arama yapıldı.



Aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.









