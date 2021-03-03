Evlat nöbetindeki ailelerden CHP heyetine tepki!

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de 'Geç kaldınız' dedi.



Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişin davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere kente gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemine ziyarette bulundu. Ailelerin, ziyarette 548 gündür eylem yaptıklarını ve neden şimdi geldiklerini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özel, bugün Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Aileler, CHP'li heyete, çocuklarının kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu söyledi. Ailelerin taleplerini dinledikten sonra CHP heyeti, çadırdan ayrıldı. Aileler, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.



CHP heyetinin ziyareti ile ilgili konuşan, 2014 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Nurettin Üdümlü, HDP ve CHP'yi istemediklerini söyledi. Üdümlü, 'Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu buraya geldi. Onların da evladı var. Neden ailelere yardımcı olmuyorlar? Biz tepki gösteriyoruz. Eğer CHP, HDP'ye destek vermezse onlara inanacağız. HDP bizim evlatlarımızı gasbederek götürüyor' dedi.



Yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan kızı Songül için günlerdir eylemini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 'Kızımın fotoğrafını Özgür Özel'in eline verdim, 'Bu senin kızın, kendini benim yerim koy' dedim.



Fotoğrafı aldıktan sonra, 'Her gün Meclis'te çıkıp konuşmalar yapıyorsun, bağırıp çağırıyorsun, insan hakları ve demokrasiden bahsediyorsun. Bir gün olsun Diyarbakır annelerini dile getirmedin' dedim.



Bu kız ya da burada herhangi birinin evladı, Özel'in ya da Tanrıkulu'nun çocuğu olabilirdi. Bunu akıllarına getirip sesimizi duysunlar ve bu olaya öyle yaklaşsınlar. Biz günlerdir burada çocuklarımızı kaçıran HDP ve PKK'ya tepki gösterip evlatlarımızı istiyoruz.



Bizim bir siyasi amacımız yok, herhangi bir siyasi parti için burada değiliz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz' dedi.



Meral Akşener'in gelmek istediğini söyleyen Özel'e çok anlamlı bir yanıt verdiğini belirten anne Akkuş, 'Meral Hanım tek başına bizi ziyarete gelmesin, çocuklarımızı da alıp öyle gelsin' ifadelerini kullandı.



İKİ AİLE DAHA KATILDI



Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine iki aile daha katıldı.



Siirt'ten 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Zahir için gelen Halime Başal ile Hakkari'den 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ablası Ayşe Aktaş için gelen Ercan Aktaş da oturma eylemine dahil oldu.

