TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'ndan skandal karara sert tepki!

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Nazan Demir'e isnad edilen eylemlerin kanunda suç olarak tamamlanmamış olması sebebiyle beraatine karar verdi.



ALTUN: ''ÖZ YURDUNDA GARİPSİN, ÖZ VATANINDA PARYA' SÖYLEYECEK BAŞKACA DA SÖZ BULAMIYORUM'



Fatmanur Altun; İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi ve ''İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm' dedi.







'BU DEĞER YARGISI AÇIKLAMASININ BELLİ DÜZEYDE OLGUSAL TEMEL İÇERDİĞİ ANLAŞILMAKTA'



TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaret eden Nazan Demir'e dava açtı.



Kararda şöyle denildi:



'Sanık Nazan Demir'in, Fatmanur Altun'a yönelik olarak 'İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin' şeklinde paylaşımda bulunduğu, bu suretle TCK'nun 125-1 4 maddeleri uyarınca hakaret suçunu işlediği iddia edilmektedir.'



'İfadenin içeriği değerlendirilirken belirlenmesi gereken ilk husus olarak söz konusu ifadenin somut bir olgu isnadı olmayıp değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak belli bir tanınmışlık düzeyi bulunan katılanın eylemlerinin öngörülebilir bir sonucu olarak dile getirilen ve yeterli altypıya sahip değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerekliliğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı ve bu itibarla katılana yönelik yapılan paylaşımın…'



İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Nazan Demir'e isnad edilen eylemlerin kanunda suç olarak tamamlanmamış olması sebebiyle beraatine karar verdi.







ALTUN'UN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA



Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç; 'Bir karanlık zihniyettin kötücül bir fiiliyle karşı karşıyayız yine. Bu karar hakkında elbette tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kararı veren hakim hakkında da idari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız' dedi.