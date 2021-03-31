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Şehit Savcı Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran sözler: Bin Mehmet Selim Kiraz doğarız

İstanbul Adalet Sarayındaki odasında 6 yıl önce DHKP/C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma töreni gerçekleştirildi. Şehit babası Hakkı Kiraz törende duygulandıran bir konuşma yaptı. Baba Kiraz, “Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız” dedi.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 12:40
Şehit Savcı Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran sözler: Bin Mehmet Selim Kiraz doğarız

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 6'ıncı yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine protokolün yanısıra şehidin babası Hakkı Kiraz da katıldı. Törende konuşma yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, şehit savcının küçük yaşlarda terzi yanında çıraklık yaparak çalıştığını belirterek, baba Hakkı Kiraz'a böyle bir evlat yetiştirdiği için teşekkür etti. Başsavcı Yılmaz'ın ardından kürsüye davet edilen baba Hakkı Kiraz'ın konuşması ise katılımcıları duygulandırdı.

Baba Kiraz şöyle konuştu:

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'SIRTIMIZ YERE GELMEZ'

* 6 yıl önce bugün yine burada beraberdik. Ama o gün bizim için ve bütün Türkiye için çok karanlık bir gündü. Fakat Elhamdülillah o gün beraberdik, ondan sonra da beraberdik ve bugün de beraberiz. Ne mutlu bizim bu beraberliğimize. Bizler böyle beraber olduktan sonra, ölüsüne ve dirisine böyle saygılı bir milletin ferdi olduktan sonra inşallah sırtımız yere gelmez. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Allah sizleri korusun, devletimize, milletimize de zeval vermesin.

'EVLAT ACISI ÇOK ZOR'

* Hakikaten çok zor. Bir evlat acısını Allah kimseye göstermesin ama elbette ki her şeyin bir bedeli vardır. Yani eğer biz bu milletin bir ferdi isek, bu değerli vatanda yaşıyorsak, mutlaka ve mutlaka bir bedeli vardır. Canımızın ve damarımızdaki kanımızın ne kıymeti vardır? Bir Mehmet Selim gider ama binlerce Mehmet Selim doğarız.

'HER BİRİNİZİ BİRER SELİM GİBİ GÖRÜYORUM'

* Rabbim sizlere zeval vermesin. İnanıyorum, siz de inanın ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizlere de zeval vermesin. Sizler olduktan sonra elbette ki bu vatan için biz öleceğiz, yeri geldiği zaman. Kimse ölmek istemez ama eğer söz konusu vatansa ölüm bizim için şereftir, gururdur, namustur, onurdur. Ama bu ülkenin birlik ve beraberliğine kasteden o hainler için de, herkes bunu çok iyi bilsin ki ölümdür, korkudur, kabustur.

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