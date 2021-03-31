NASA'nın fotoğraf yarışmasına Van Gölü damgası! 28 fotoğrafı birden eledi!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.



'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında VanGölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.

Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi.



Yarı finallerde oylama ise 5 Nisan'da sona erecek.