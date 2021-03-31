CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 21 aylık görev süresinde hiçbir vaadini yerine getirmedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmesinin üzerinden 21 ay geçti ancak megakente yatırım yapmaması dikkat çekiyor. Ekrem İmamoğlu, 'Temel atmama' programı bile düzenledi.



'İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına söz veriyorum kazandıktan sonra kimseyi işten çıkarmayacağım' diyen Ekrem İmamoğlu, 15 bine yakın İBB çalışanını işten çıkardı.



İBB yönetimi; göreve geldikten 2 ay sonra Halk Ekmek'te yüzde 40, 2020 yılında da yüzde 50 zam daha yaptı.



Ekrem İmamoğlu seçim döneminde İstanbullulara ana başlık altında 38 vaatte bulundu. 5 yılda yapılacağı iddia edilen projelerin birçoğu unutuldu.



EKREM İMAMOĞLU, 'TEMEL ATMAMA' TÖRENİ DÜZENLEDİ, YAPILAN TESİSİ İPTAL ETTİ



Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek 'temel atmama'programı düzenledi. İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan veihalesi tamamlanan tesisi 'temel atmama' töreni yaparak iptal etti. İmamoğlu, 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etti.



İBB DEPREM BÜTÇESİNİ YÜZDE 65 DÜŞÜRDÜ



Ekrem İmamoğlu; 'Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum' iddiasında bulundu ancakİBB deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü.



İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olduğu öğrenildi.



Ekrem İmamoğlu; göreve geldikten sonra deprem bütçesini düşürdü. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2020 bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.



782 MAHALLEDE SADECE 11 KREŞİN YAPIMINA BAŞLANDI



Ekrem İmamoğlu; '100 çocuk kapasiteli 150 kreş açacağız. Bu kreşlerde 3 bin kadına istihdam sağlayacağız. Uzun vadede kreşi olmayan mahalle kalmayacak' iddiasında bulundu.



İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan 782 mahallesinde kreş yapacağını iddia eden İBB Başkanı geçen süre içerisinde sadece 11 ilçede birer adet kreş yapımı için harekete geçti. Ücretsiz ve kullanışlı olacağının sözünü verdiği kreşleri ise daha sonra ücrete bağladı. Çocuk başına 690 TL istendi.



15 BİN İŞÇİ ÇIKARDI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına söz veriyorum kazandıktan sonra kimseyi işten çıkarmayacağım' iddiasında bulundu ancak yönetim göreve geldikten kısa bir süre sonra İBB ve iştiraklerinde sözleşmeli personellerle birlikte çıkartılan işçilerin sayısı 15 bine yaklaştı.



KONUT DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANMADI



Ekrem İmamoğlu, '100 bin yeni konut yapacağız. Depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüme hız vereceğiz. İstanbul'da yenilenmemiş bina bırakmayacağız' iddiasında bulundu.



Yılda 20 bin konut yapılması gerekirken İBB yönetimi bu vaadini unuttu. Deprem için sadece çalıştay yapıldı. AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Bayrampaşa ve Silivri KİPTAŞ konutları kendi dönemlerinde yapılmış gibi gösterilerek hak sahiplerine daireleri teslim edildi.



HALKIN EKMEĞİNE ZAM YAPILDI



Göreve geldikten 2 ay sonra Halk Ekmek'te yüzde 40 zam yapan yönetim 2020 yılında yüzde 50 zam daha yaptı.



Tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.5 TL'den 7 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseltildi. Yönetim ayrıca 25 Eylül 2019'da da 1.75 TL olan Bebek Bisküvi fiyatı 3 TL'ye yükseltti.



İBB YÖNETİMİ AK PARTİ TARAFINDAN YÜZDE 15'E YÜKSELTİLEN SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ YÜZDE 2'YE DÜŞÜRDÜ



SEÇİM ÖNCESİ: Ekrem İmamoğlu; 'Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım bütçesini tam 3 katına çıkaracağız. Ailedeki nüfusa göre her ay 200 liradan 2020 liraya kadar nakdi yardım yapacağız' iddiasında bulundu.



SEÇİM SONRASI: Unutuldu. İBB yönetimi AK Parti tarafından yüzde 15'e yükseltilen sosyal yardım bütçesini yüzde 2'ye düşürdü. Sosyal yardımları ise yönetmelikten kaldırmak istedi. Bu girişime İBB Meclisi AK Parti ve MHP grubu izin vermedi. Sosyal yardım kartlarının çoğu iptal edilirken aylık 200 lira yardım miktarı 100 liraya düşürüldü.



ULAŞIM UCUZLAMADI



Ekrem İmamoğlu; seçimden sonra 'Ulaşıma harcanan parayı azaltacağız. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek' iddiasında bulundu.



İBB Meclisinde 2019 Nisan ayında AK Parti grubunun önerisiyle 40 TL'ye düşürülen öğrenci indirimli mavi kart ücretleri 2020 yılında 50 TL'ye yükseltildi.



20 yaş ve üstü lise öğrencilerinin ve 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmalarını iptal ettirmek istedi. Mavi kart abonman ücretleri ise 205 TL'den 275 liraya, 2.60 lira olan tam elektronik bilet 3.5 lira, 1.25 lira olan öğrenci bileti 1.75 lira oldu.



Tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2.5 lira, ikinci aktarma 1.9 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1.2 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0.75 kuruş, ikinci aktarma 0.70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0.60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi.



Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu. Metrobüste yüzde 79 zam yapıldı. Daha önce 1-3 durak arası sabit ücret olan 1 lira 95 kuruş ortadan kaldırıldı. Yüzde 79 zam yapılarak 3.50 TL'ye yükseltildi. Adalar'da Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar ulaşım ücreti 5.20 TL'den yaklaşık yüzde yüz zam yapılarak 10 TL'ye çıkarıldı.



25 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN, İNDİRİMLİ MAVİ KARTLARINI İPTAL ETMEK İSTEDİ



SEÇİM ÖNCESİ: Ekrem İmamoğlu; '25 yaşın altındaki tüm gençler toplu taşıtlardan ve tüm kültür-sanat etkinliklerinden ve tüm spor tesislerinden yüzde 40 indirimli yararlanabilecek. Toplu taşımada ilk aktarmalar ücretsiz olacak' iddiasında bulundu.



SEÇİM SONRASI: Söz konusu vaat unutuldu. İBB yönetimi ayrıca 2020 Eylül ayı meclis toplantısında 25 yaş üstü öğrencilerin, indirimli mavi kartlarını iptal etmek istedi.



SEÇİM ÖNCESİ: '500 kişi kapasiteli 12 kadın 8 erkek öğrenci yurduyla 10 bin kişilik barınma yerleri inşa edeceğiz.'



SEÇİM SONRASI: Unutuldu



SEÇİM ÖNCESİ: 'TEM'e Metrobüs benzeri Megabüs yapacağız.'



SEÇİM SONRASI: Unutuldu.



SEÇİM ÖNCESİ: 'Açacağımız 40 doğumhane, 20 yeni Kadın Sağlığı - Tarama Merkezi ve 10 Çocuk Sağlığı Merkezleri ile sağlık alanındaki eksiklikleri kapatacağız.'



SEÇİM SONRASI: Unutuldu.



SEÇİM ÖNCESİ: İhtiyaç sahibi 75 bin üniversiteliye öğrenim hayatları boyunca geçerli aylık 400 TL'lik burs imkanı sağlayacağız.



SEÇİM SONRASI: Meclis Denetim Raporu'nda İBB yönetiminin verdiği resmi sayı 12 bin 334 öğrenciye 8 aylık 400 lira burs verildi.



SEÇİM ÖNCESİ: '40 doğumhane, 20 yeni Kadın Sağlığı-Tarama Merkezi ve 10 Çocuk Sağlığı Merkezleri ile sağlık alanındaki eksiklikleri kapatacağız.'



SEÇİM SONRASI: Unutuldu.