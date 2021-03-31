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Barajlarda son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye genelinde yüzde 43 doluluk var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında. Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 10:44
Barajlarda son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye genelinde yüzde 43 doluluk var

Tarım ve Orman Bakanı Beklir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"Su Şurası'nda, su konusunda geleceğe dönük hangi adımlar atılacak, bunların kararlarını alacağız.

Su Şurası'ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek.

Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor.

İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok.

Türkiye geneli enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız.

Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında.

Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."

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