2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye geldi! BioNTech'in Marburg'daki üretim tesisi görüntülendi

Türkiye'de aşılama süreci son sürat devam ediyor. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilerek bakanlık depolarına yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam edecek. Öte yandan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının Marburg'daki üretim tesisi basın mensuplarınca görüntülendi.