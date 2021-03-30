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İzmir’de 37 kişinin öldüğü Rızabey Apartmanı’nın mimarı da tutuklandı!

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde yıkılan ve 37 kişinin ölümü, 17 kişinin ise yaralanmasına sebep olan Rızabey Apartmanı’nın mimar, proje müellifi ve fenni mesulü olan Serdar Bayram tutuklandı.

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 21:21
İzmir’de 37 kişinin öldüğü Rızabey Apartmanı’nın mimarı da tutuklandı!

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde Rızabey Apartmanı yıkılmış, apartmanın yıkılmasıyla birlikte 37 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Rızabey Apartmanı'nın yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan depremin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RIZABEY APARTMANI'NIN MİMARIYDI

Yürütülen soruşturma kapsamında apartmanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu belirlenen Ali Serdar Bayram, Çatalca'da yakalandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından SEGBİS yoluyla ifadesi alındıktan sonra hakimliğe sevk edilen Bayram, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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