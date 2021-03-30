Bakan Koca açıkladı! Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Ramazan ayına sayılı günler kala, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağı sorusu yeniden gündeme geldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gerekli tedbirlerin alınması halinde camilerde teravih namazının kılınabileceğini belirtti.



Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şöyle:



"Teravihler kapalı olmayacak. Ama özellikle hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edecek.



Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuda açıklaması olacak.



Ama toplu organizasyonlar, iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı."