Yalan haber merkezi Cumhuriyet'in manşetinin yarısı yine özür dolu!

Okuyucuya yanlığ bilgiler vererek algı yapan, yalan haberlerle gündemi sürekli meşgul eden Cumhuriyet Gazetesi bu haberlere bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet Gazetesi 03.01.2021 tarihli nüshasında yer alan, Hazal Ocak tarafından kaleme alınan 'Bilal Erdoğan'ın Şanslı Arkdaşı- Arkadaş ihale zengini' başlıklı gerçek dışı bilgilerle dolu yazısı kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelikti.



Yazıya tepkilerin artmasının ardından Cumhuriyet manşetinde özür metni yayımladı. Yalan haber yapıldığı için düzeltme yapmak zorunda olan gazete, yazıyı kaldırdı ve özür metni içerisinde sözde gazetecilik anlayışlarının 'doğru' bilgiyi paylaşmak olduğunu belirtti.



Kamuoyunu kışkırtmak için algı operasyonlarına hiç ara vermeyen Cumhuriyet'in işte o manşeti:







