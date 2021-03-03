Vali Yerlikaya: Denetimlere başlıyoruz!

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, “Değerli hemşehrilerim, yeni dinamik denetim modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



HEDEF MAVİYE ULAŞMAK!



Kendisiyle birlikte, vali yardımcıları, kaymakamlar, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin de sahada olacağını ifade eden Vali, "Hedef mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak" dedi.



Öte yandan Vali Yerlikaya, denetimler öncesi yaptığı toplantının fotoğraflarını da paylaştı.





