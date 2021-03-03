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Ümit Özdağ İYİ Parti'den yarın istifa mı edecek!

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendi partisini kurmak için yarın saat 11.00'da İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edildi.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 21:16
Ümit Özdağ İYİ Parti'den yarın istifa mı edecek!

Yaşanan FETÖ krizinin ardından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partiden istifa edip kendi partisini kurması beklenen İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın  yarın saat 11.00'da yapacağı açıklama ile istifa edeceğini iddia etti. 

İddiaların sahibi Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Özdağ ile görüştüğünü ve yapacağı açıklamanın içeriği ile Özdağ'ın bilgi vermediğini aktardı. Bozkurt, açıklama ile ilgili sadece Özdağ'ın 'Çok ses getirecek' dediğini ifade etti. 

Bozkurt'un bu görüşmesi Ümit Özdağ Twitter'dan yaptığı paylaşım sonrası istifa edecek spekülasyonlarını güçlendirdi. 

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunmasının ardından disiplin kurulu kararı ile 16 Kasım 2020'de parti üyeliğinden ihraç edilmişti. Özdağ, kararın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla yaptığı başvuruda disipline sevkin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiğini ileri sürmüş ve kararını açıklayan mahkeme, ihraç kararını iptal etmişti. 

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