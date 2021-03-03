Türkiye'nin kullandığı Sinovac aşısının faz 3 sonucu açıklandı: Hastaneye yatışı engelleme oranı yüzde 100

Sağlık Bakanlığı, COVID-19'la mücadelede, güvenilirlik ve etkinliğinden emin olunan bir aşının vatandaşlara uygulanması için hızla harekete geçmiş, Türkiye, Çinli SinoVac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının klinik çalışmalarında yer almıştı.



Bu kapsamda, 14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı.



Çalışma kapsamında 10 bin 250 kişiye aşı ve plasebo uygulandı.



Rapora göre, aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 çıktı. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.



ARA SONUÇLARI BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

İlk ara sonuçları aşılar getirilmeden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Etkinliği ilk sonuçlara göre yüzde 91,25 olarak duyurulmuştu.



Ulaşılan vaka sayısının 40'ı geçmesiyle aşının sonuçları açıklanacak. Hacettepe Üniversitesi'nde basın toplantısı yapılacak. Aşının yan etki sonuçları, etkinlik oranı açıklanacak. Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova'nın açıklama yapması bekleniyor.



TOLAMDA KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Sağlık Bakanlığı'ndaki son verilere göre toplam yapılan aşı sayısı 9.321.683, 1. doz uygulanan kişi sayısı 7.242.361, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 2.079.322.



2 MART VAKA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Vaka sayısı tablosunda 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi. 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.