USD (Alış - Satış) : 7,31 - 7,32 EURO (Alış - Satış) : 8,79 - 8,80

Terör örgütü PKK'nın yeni rotası belli oldu! Önce Yunanistan...

Terör örgütü PKK'nın yeni rotası ifşa edildi. Örgütün teröristleri önce Yunanistan'a, ardından Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirlendi.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 09:42
Terör örgütü PKK'nın yeni rotası belli oldu! Önce Yunanistan...

Operasyonlar sıklaştı terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarında nefes alma imkanı kalmadı. Terör örgütü, bulabildiği az sayıdaki örgüt üyesini Suriye'ye geçirmekte güçlük çekince Yunanistan rotasını kullanmaya başladı.

İtirafçı terörist ifşa etti

 İstanbul'da terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist, emniyet birimlerine başvurarak, itirafçı oldu. PKK'lı teröristin itiraflarında terör örgütünün yeni rotası ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, PKK'nın Suriye yapılanması içerisinde yer almak için önce yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçtiğini, ardından da, Suriye'ye giderek örgüt kamplarına katıldığını anlattı.

Yunanistan, Irak ve Suriye..
.
Türkiye'nin güney sınırlarında hareket imkanı kısıtlanan PKK'nın yeni rotasını, İstanbul Emniyeti ortaya çıkardı. Terör örgütünün şehir yapılanmasında yer alan teröristlerin önce Yunanistan'a, ardından ise Irak üzerinden Suriye'ye gönderildiği belirlendi.

İtirafçı, PKK'ya, Yunanistan üzerinden eleman kaçıran aracının da adını verdi. Güvenlik birimleri, yaptığı operasyonla PKK'nın insan kaçakçılığı yapan sorumlusunu yakaladı. Emniyet birimleri, örgüt üyesinin adresine 23 Şubat'ta baskın düzenledi. Aramalarda, terör örgütüne ait çok miktarda dijital veriye ulaşıldı. Şüpheli 25 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

YunanistanSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı