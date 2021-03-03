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Savunma sanayiiden bir hamle daha! Cobra II'ye yeni özellik! Artık mayın işlemiyor!

Türkiye savunmadaki yerli ve milli silahlarla dünyanın dikkatini çekerken yeni bir hamle daha geldi. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Cobra II ürün ailesine "mayına karşı korumalı aracı" ekledi. Özellikleri ile göz dolduran araç, benzerlerine kıyasla daha düşük bir silüete sahip olduğu için daha az fark ediliyor.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 09:15
Savunma sanayiiden bir hamle daha! Cobra II'ye yeni özellik! Artık mayın işlemiyor!

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Cobra II ürün ailesine 'mayına karşı korumalı aracı' ekledi.

Cobra II 4x4 zırhlı ürün ailesi, Türkiye'de ve dünyada 15 ülkede görev alan Cobra ürün ailesinin yeni modeli olarak tasarlandı, geliştirildi ve 2013'te Otokar ürün gamına eklendi.

Kullanıcıların farklı görev ihtiyaçlarına uygun olarak Cobra II, Cobra'ya kıyasla daha yüksek taşıma kapasitesine ve daha geniş bir iç hacme sahip olarak tasarlandı. Yüksek hareket kabiliyetine sahip Cobra II, tıpkı Cobra gibi farklı görevler için modüler bir yapı ile sunuldu.

Otokar, Cobra ile elde ettiği başarıyı ailenin yeni üyesi Cobra II ile pekiştirdi. Cobra II kısa sürede başarılı performansıyla kullanıcıların beğenisini kazandı; Türkiye'nin yanı sıra ihracat pazarlarında da tercih edilen bir araç oldu.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdüren Otokar, son olarak modüler yapıdaki Cobra II aracının güncel ve gelecek tehditlere karşı 'mayına karşı korumalı araç' (MRAP) versiyonunu geliştirip ürün ailesine ekledi.

Yeni nesil mayına karşı korumalı bir araç olan Cobra II MRAP, kullanıcıların yüksek balistik ve mayın koruma ile yüksek taşıma beklentilerini bu sınıf araçlardan farklı bir hareket kabiliyetiyle sunuyor.

RİSKLİ BÖLGELERDE YÜKSEK BEKA

Otokar'ın kara araçlarındaki 35 yıla yaklaşan tecrübesinin ve bilgi birikiminin yansıtıldığı Cobra II MRAP, riskli bölgelerde yüksek beka kabiliyeti sağlıyor. Mürettebata balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı tehditlerine karşı üstün koruma sunuyor.

Cobra II MRAP, Cobra II ile benzer hareket ve konfor parametrelerini koruyarak söz konusu tehditlere karşı güvenli bir kullanım sağlıyor. Araç tabanındaki mayın kalkanı sayesinde üstün mayın koruması, yüksek modüler yapı ve servis edilebilirlikten kayıp yaşanmadan sunulabiliyor.

YÜKSEK HAREKAT KABİLİYETİ, DÜŞÜK SİLÜET

Cobra II MRAP'ta, 32 binden fazla aracı 35'ten fazla ülkede kullanılan Otokar'ın farklı arazi ve iklim koşullarında elde ettiği birikimin yansımaları bulunuyor.

Dünyadaki benzer mayına karşı korumalı araçlara kıyasla Cobra II MRAP, ağırlık merkezinin alçak olması sebebiyle sadece stabilize yollarda değil, arazide de üstün bir hareket kabiliyeti ve eşsiz bir yol tutuşu sunuyor. Cobra II MRAP'ın bağımsız süspansiyon sistemi, arazide üstün performans sağlıyor.

Araç, benzerlerine kıyasla daha düşük bir silüete sahip olduğu için daha az fark ediliyor.

Cobra II MRAP, tüm Otokar zırhlı araçları gibi modüler bir tasarıma sahip bulunuyor. Bu sayede farklı görevlere uygun bir platform olurken, kullanıcılara muharebe sahasında lojistik avantajlar sunuyor. Özel tasarımı, yüksek güvenilirlik, bakım ve onarım kolaylığı ve güç paketi, saha şartlarında bile komple ve hızlı montaj/demontaj yapılmasına imkan veriyor.

Modüler tasarımının yanı sıra sahip olduğu yüksek taşıma kapasitesi ve geniş iç hacim, Cobra II MRAP'a farklı silah sistemlerinin ve görev donanımlarının entegrasyonuna imkan veriyor

Farklı yerleşim seçenekleri ile 11 kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip araç, kullanıcı gereksinimlerine uygun olarak 3 veya 5 kapılı olarak yapılandırılabiliyor.

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