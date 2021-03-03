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Paşinyan’dan erken seçim mesajı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada muhalefetle uzlaşılması halinde erken seçime gidilebileceğini açıkladı

Genel / 03 Mart 2021 Çarşamba 21:45
Paşinyan’dan erken seçim mesajı!

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetini istifaya davet eden muhtıra yayınlamasından sonra ülkede siyasi gerilim artmaya devam ederken, Başbakan Paşinyan, Ermenistan Meclisi'nde yaşanan olaylara ilişkin konuşma yaptı. Paşinyan'ın konuşması sırasında polis ekipleri ve keskin nişancılar tarafından meclis binasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, meclis toplantısı sırasında muhalefet destekçileri ise, meclis binası önünde toplanarak Paşinyan'a yönelik istifa çağrılarını yineledi. Gösterilerin ortasında meclis konuşması yapan Paşinyan, bu kez ülkede erken seçime gidilebileceğini ifade ederek, erken seçimlerin bu yıl içerisinde gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Başbakan Paşinyan, "Meclisteki muhalefet partileri ve milletvekilleri seçimlerin yapılmasını kabul ederse 2021 yılı içerisinde erken seçim yapabiliriz. Bu nedenle muhalefet gruplarının liderlerini görüşmeye ve istişarelerde bulunmaya davet ediyorum" dedi.

SİYASİ KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN MUHALEFETE DİYALOG ÇAĞRISI

Paşinyan'ın meclis toplantısındaki konuşmasının ardından Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan ise konuşmasında, ülkedeki siyasi krizin çözümü için muhalefet ile istişarelere hazır olduklarını kaydetti. Ülkede yeni krizlerin oluşmaması gerektiğine dikkat çeken Avinyan, "Ülkeyi yönetenler, her şeyden önce iç siyasi krizin çözümü için çaba harcıyor ve muhalefet ile bu yönde istişarelere hazır. Gündemimiz ortada. İç siyasi krizin çözülecek ve çözülemeyecek yönleri konusunda her türlü istişarelerde bulunmaya hazırız. Yeni krizlerin ortaya çıkmaması gerekiyor ve mevcut kriz istişareler ile sonlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN'IN KONUŞMASINDAN SONRA PROTESTOLAR SONA ERDİ

Ermenistan Meclisi önünde toplanan muhalefet destekçileri, meclis oturumunun kapatılmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Muhalefet destekçileri tarafından yapılan açıklamada, Meclis Binası önündeki caddede kurulan çadırlarda Paşinyan'ın istifasını beklemeye devam edecekleri belirtilirken, muhalefet liderlerinin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile tekrardan görüşme talebinde bulunduğu kaydedildi.

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