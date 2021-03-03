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Myanmar'daki gösterilerde kanlı bilanço: 33 ölü!

Associated Press ajansı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin bugün darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği duyurdu.

Dünya / 03 Mart 2021 Çarşamba 17:51
Myanmar'daki gösterilerde kanlı bilanço: 33 ölü!

Associated Press (AP), Myanmar'da güvenlik güçlerinin bugün darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde ölenlerin sayısının 33'e yükseldiğini duyurdu.

AP'nin ülke basını ve sosyal medya platformu Facebook'a dayandırdığı haberinde, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda, güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği belirtildi.

Haberde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Yangon, Salin, Mandalay, Mawlamyine, Myingyan ve Kalay'da bugün 33 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin ayrıca bugünkü gösteriler sırasında aralarında gazetecilerin de olduğu yüzlerce kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve BM'nin açıklamasına göre, bir günde 18 protestocu hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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