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Moody's'ten Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptı.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 09:52
Moody's'ten Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk lirasının güçlenmesini, sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikalarındaki değişimin Türkiye'nin kredisi açısından pozitif bir unsur olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Londra'daki yönetim merkezi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Moody's'in açıklamasında, “Para biriminin güçlenmesine, sermaye girişlerinin yenilenmesine, döviz rezervlerindeki azalışın durdurulmasına yol açan ve kasım ayından bu yana devam eden politika değişikliği, net bir pozitif kredi unsurudur.' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Daha tutarlı politika çerçevesinin korunduğunu görmemiz gerekiyor. Ayrıca, devam eden yüksek dolarizasyon seviyesinden görülebileceği gibi, yurt içi güvenin henüz geri kazanılmamış olduğunu dikkate alıyoruz.” ifadesi yer aldı.

Not ve görünümü olumlu yönde etkileyebilecek unsurlar
Moody's'in açıklamasında Türkiye'nin kredi notu görünümünün “negatif” olması sebebiyle, görünümün doğrudan pozitife çevrilmesinin ya da reytinginin artırılmasının çok düşük bir olasılık olduğu belirtilirken, gelecek dönemde hangi gelişmelerin Türkiye'nin not görünümünü olumlu yönde etkileyebileceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Son zamanlardaki daha tutarlı maliye ve para politikalarına geçişin kalıcı olması, enflasyonda düşüşe, para biriminin güçlenmesine ve dolarizasyonda azalmaya yansıması durumunda, derecelendirme görünümü dengelenebilir (durağan görünüm). ABD ve Avrupa Birliği ile gerilimlerde devam eden bir azalma da pozitif olacaktır. Ekonominin yapısal dengesizliklerine cevap veren ve aynı zamanda ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanan kararlı bir dizi ekonomik reform, orta vadede yukarı doğru not baskısına yol açabilir.”

Ilımlı büyümeyi destekleyecek unsurlar
Moody's, Türk ekonomisinin büyüme görünümüne ilişin değerlendirmesinde, “2020'deki güçlü büyüme, önemli ölçüde sürdürülebilir olmadığını düşündüğümüz güçlü kredi genişlemesinden kaynaklandı. Bu yüksek enflasyona da katkı sağladı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Daha güçlü bir küresel büyümenin yaşanması ve yaz aylarından itibaren yabancı turistlerin gelecek olması bu yıl Türkiye ekonomisine bir miktar destek sağlayacak olsa da, büyümeyi ılımlı hale getirecek başka faktörler de var; özellikle çok daha ılımlı kredi büyümesi ve yüksek faiz oranları.” yorumunda bulunuldu.

Moody's Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini 24 Şubat'ta revize etmişti
Moody's'in 24 Şubat 2021'de yayımlanan “Küresel Ekonomik Görünüm” güncelleme raporunda, daha önce kuruluşun Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri 2021 için yüzde 3,5'ten yüzde 4'e, 2022 için yüzde 4'ten yüzde 5'e yükseltilmişti.

Moody's en son 4 Aralık 2020'de Türkiye'nin notuna ve görünümüne ilişkin olarak herhangi güncelleme yapılmadığını duyurmuştu.

​​​​​​​Kredi derecelendirme kuruluşu, 11 Eylül 2020'de takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'B2'ye düşürmüş ve not görünümünü 'negatif' olarak bırakmıştı.

Moody's'in reyting takvimine göre Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini 4 Haziran 2021'de yapması bekleniyor.

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