Merkez Bankası'ndan flaş açıklama!

Merkez Bankası, sıkı para politikasındaki duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yatırımcılara video konferans yöntemiyle sunum yaptı. Merkez Bankası, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı." mesajı verdi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sıkı para politikası duruşu ve politika kredibilitesi rezerv birikimine katkı sağlayacak" denildi.