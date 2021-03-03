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Kuyumcular için yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı!

Ticaret Bakanlığı, kuyumcuların kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiyor. Taslağa göre, kuyumcular da artık emlakçılar gibi yetki belgesi ile faaliyet gösterebilecek.

Ekonomi / 03 Mart 2021 Çarşamba 17:06
Kuyumcular için yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı!

Kuyumculara yeni düzenleme geliyor. BDDK'dan yapılan açıklamayla kamuoyuna yansıyan mağduriyetlerin artmasının ardında Ticaret Bakanlığı, kuyum sektörünü düzen altına almak için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı, finansal olmayan belirli iş ve mesleklere ilişkin yaptığı düzenleme kapsamına kuyumculuğu da aldı. kuyumculuğun uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla kuyum sektörüne yetki belgesi şartı getiriliyor. Yüksek kazanç vaadi ile para, altın toplayarak mağduriyet oluşturan işletmeler takibe alınacak.

MASAK'TAN YAKIN TAKİP

Kuyumcuların kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek yenilenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı birlikte hareket edecek.

Taslakta şu bilgilere yer verildi:

"Kuyumculuk sektörünün kayıt altına alınmasına ilişkin düzenleme yapılması, ülkemizin siyasi, ekonomik ve finansal alanda pek çok olumsuz yansıması olması beklenen "gri liste" yaptırımı ile karşı karşıya kalmaması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda, kuyum ticaretine yönelik herhangi bir yasal mevzuatın olmaması nedeniyle gerek sektörden gelen geri bildirimler ve kamuoyunun talepleri gerekse Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyetleri doğrultusunda başlayan hazırlık çalışmalarımızda, sektörde var olan sorunların giderilmesine ve sektörün mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik detaylı bir inceleme ve analiz yapılmıştır."

SIKINTILAR GİDERİLECEK

Bakanlık, düzenlemenin gerekçesinde uygulamada pek çok sıkıntının bulunduğuna dikkat çekti. Yapılacak düzenlemeyle tüketici memnuniyetinin artırılacağı ifade edildi.

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