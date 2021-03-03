Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşmeye başlanmasının ardından Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı. Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu yazılı açıklama yapacak.



Riskli iller masaya yatırılacak



Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için Bilim Kurulu toplantısından yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.