Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Prens Selman İstanbul'da yargılansın!

ABD istihbaratının, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın verdiğine ilişkin raporu, Türkiye’de görülen suikast davasının da seyrini değiştiriyor.



Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla yarın görülecek duruşmada Veliaht Prens için ek iddianame hazırlanmasını isteyecek. Cengiz, ABD istihbaratının 2019 yılında hazırladığı raporun da Dışişleri Bakanlığı kanalıyla istenmesini talep edecek.



BİDEN AÇIKLADI AMA YAPTIRIM YOK



2019’da hazırlanan raporu eski ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed Bin Selman ilişkileri nedeniyle yayınlamamayı tercih etmişti. Biden yönetimi, raporu açıklasa da MBS’ye herhangi bir yaptırım kararı almadı.



New York Times gazetesi, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı için kısa bir belgesel hazırladı. 8 dakikalık videoda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde aktarırken, cesedin hala kayıp olduğuna vurgu yapıyor ve ekliyor: 'Şimdi Suudilerin hikayesi değişti'



27. SANIK MBS OLUR



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 26 sanık yargılanıyor.



İlk duruşması 3 Temmuz 2020’de görüşülen ilk davada 20 firari şüpheli bulunuyordu.



Bu iddianamede Muhammed Bin Selman’nın yakın çalışma ekibinde Ahmet bin Muhammed El Asiri ve Saud Al Kahtanı “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme”, diğer 18 şüpheli “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanıyordu.



Muavin konsolosun aralarında bulunduğu 6 sanık ile ilgili hazırlanan ek iddianame ise 28 Eylül’de kabul edildi. İki dava daha sonra birleştirildi.



Hatice Cengiz’in talebi kabul edilirse bir ek iddianame de Muhammed Bin Selman için hazırlanacak. Sanık sayısı böylece 27’ye yükselecek.