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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD açıklaması!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un Türkiye'nin Suriye polikasına ilişkin açıklaması hakkında açıklama yaptı. Altun, "Chabot, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sundu" ifadelerini kullandı.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 18:08
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD açıklaması!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un Türkiye'nin Suriye polikasına ilişkin açıklaması hakkında açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre Üyesi Steve Chabot'un sözleri Türkiye- ABD ittifakının mahiyetini yansıtmaktadır. Chabot, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sundu. Önemli bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki masum insanları rejimden ve teröristlerden korumaktayız" ifadelerini kullandı.





CHABOT NE DEMİŞTİ?

ABD'de Cumhuriyetçi vekil Steve Chabot, İdlib'te şehit edilen 33 asker için taziye mesajını iletirken, NATO müttefiki Türkiye'nin Esad ve destekçilerinin önünde duran ve masumları savunan bir ülke olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Ohio Vekili ve Meclis'teki Türkiye-ABD Dostluk Grubu Eşbaşkanı Cumhuriyetçi Steve Chabot, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE ZALİMİN KARŞISINDA DURUYOR"
İdlib'te geçtiğimiz sene şehit edilen 33 asker için taziyelerini ileten Chabot, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esad'a ve onun destekçilerine karşı savunmada en ön safta yer alıyor. Türkiye, İdlib'de 33 askerin ölümünün birinci yıldönümünde yas tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit aileleri ile birlikte" ifadelerine yer verdi.

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