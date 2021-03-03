Hollanda'da koronavirüs test merkezi yakınında şiddetli patlama!

Reuters'ın haberine göre Hollanda'da koronavirüs merkezi yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.



Gelen son dakika bilgilerine göre koronavirüs test merkezinin, Amsterdam'ın kuzey bölgesinde bulunan Bovenkarspel kasabasında olduğu bildirildi. Söz konusu test merkezinin, bugün öğle saatlerinde hizmete açılması bekleniyordu.



Hollanda polisinden gelen açıklamaya göre şiddetli patlama nedeniyle koronavirüs test merkezinin camları patlarken, olay sırasında yaralanma meydana gelmedi.



Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.



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