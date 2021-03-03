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Hollanda'da 300 yıl önce yazılan şifreli mektup çözüldü

Hollanda'da harf tekniği ile şifrelenerek katlanan 300 yıllık mektubun gizemi, X-ışını tarayıcısıyla çözüldü.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 07:31
Hollanda'da 300 yıl önce yazılan şifreli mektup çözüldü

Hollanda'nın Lahey kentinde keşfedilen şifreli mektubun yer aldığı sandık heyecan yarattı.

Lahey'deki uzmanlar, 1689 ve 1706 yılları arasında gönderilen ve 577 adet şifreli mektubun yeraldığı sandıktaki gizemi çözmek için harekete geçti.

HARF KİLİTLEME TEKNİĞİ

Sandıktan bir adet şifreli mektubu seçen uzmanlar, mektuba zarar vermeden şifreyi çözmek için özel yazılım kullandı. Uzmanlar, 300 yıl aradan sonra ilk kez açmayı başardıkları mektupların 'harf kilitleme tekniği' ile katlandığını ortaya çıkardı.

X-IŞINI TARAYICI KULLANILDI

Uzmanlar, X ışını tarayıcı ve yazılım tekniği kullanarak, 31 Temmuz 1697 tarihli şifreli katlanmış mektubun içeriğini fiziki olarak açmadan içindeki gizemi çözdü. Mektubun içeriğinde, Jacques Sennacques adlı bir kişi Daniel Le Pers'in ölüm raporunun bir kopyasını Lahey'de bir Fransız tüccar olan kuzeni Pierre Le Pers'e gönderdiği ortaya çıktı.

MEKTUBUN İÇERİĞİ ÖLÜM RAPORU

Mektup dolu sandığın, Simon de Brienne adında bir posta müdürü ve postası eşi Marie Germain'e ait olduğu ve 1926'da Lahey'deki Museum voor Communicatie tarafından satın alındığı belirtildi. Araştırmacılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gün ışığını hiç görmemiş ve alıcısına hiç ulaşmamış samimi bir hikayeyi okumak için sanal açılımı kullanmak gerçekten olağanüstü' dedi.



Hollanda

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