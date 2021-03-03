Eski CHP Milletvekili Teoman Sancar konuştu! 'İstifa mektubum hazırlanmıştı bile...'

Şantaj kasediyle Teoman Sancar'ı tehdit eden ancak ondan istediğini alamayan şantajcıların, CHP genel merkezine gidip elini kolunu sallayarak 10. kata kadar çıkıp CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la görüştükleri, görüntüleri ona izlettikleri ortaya çıktı. Sancar'ın şantajla ilgili yaptığı şikayet üzerine Denizli'de gözaltına alınan F.S.'nin ardından 3 ilde 6 şüpheli daha gözaltına alındı.



Kaset şantajıyla karşı karşıya kalan ve istifaya zorlanan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinin kendisine sahip çıkmadığını, kendisine söz hakkı bile tanımadıklarını belirterek yaşadıklarını anlattı: 'Pandemi nedeniyle mekanlar kapalıydı. Bir kaç arkadaşımla birlikte bir ortamda alkol aldık.



Daha önceden tanıştığım ailecek de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü görüşmek istediğini söyledi. Mekanlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük. Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuya kalmışım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kişi beni aradı.



Elinde bir takım görüntüler olduğunu söyledi. Telefonda kim olduğu bile belli olmayan bir kaç saniyelik bir görüntü izlettiler. Görüntüler çok net değildi. Bunları basına vermekle tehdit edip 1 milyon dolar istediler. Ben görüntülerin bana ait olmadığını emindim. 'İstediğinizi yapın' deyip yanlarından ayrıldım. Ancak tehditler bir kaç hafta daha sürdü'



'ŞANTAJCIYA İNANIP PARTİM BENİ HARCADI'



Şantajcıların kendisinden istediğini alamayınca genel merkeze giderek CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile görüştüklerini söyleyen Sancar şöyle devam etti: 'Bir süre sonra genel merkezden arandım. Ankara'ya genel merkeze çağrıldım.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç vardı odada. Seyit Torun, videom olduğunu söyledi. Telefonundan görüntülere girdi belli belirsiz bir video izletti. Görüntülerin bana ait olduğunu söyledi. Ben 'bunu kimler getirdi' diye sordum. 'Bunu söyleyemeyiz' dediler.



Şok oldum. Beni değil şantajcıları savundular. İstifa etmem için boş kağıdı önüme uzatıp istifa mektubunu imzalamamı istediler. Görüntüleri izlememe bile fırsat vermediler. İstifa mektubum hazırlanmış bile, istenilmediğimi anladım imzamı attım arkama bile bakmadan ayrıldım. Partim bana sahip çıkmadı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Kendimi ifade etmeme izin bile vermediler. Kim olduğunu bile bilmediğim insanlar elini kolunu sallayıp genel merkeze nasıl girer ? Nasıl Genel Başkan Yardımcısı bunları odasına kabul eder anlamış değilim'



İSTİFAYA ZORLADI



Milletvekili Teoman Sancar'dan istediğini alamayan şantajcıların Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne gidip, Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun'un 10. Kattaki odasına elini kolunu sallaya sallaya girip, görüntüleri izlettikleri ve 1 milyon dolar istedikleri ortaya çıktı. Şantajcıları makamında ağırlayan Torun şantajcıları polise şikayet etmek yerine milletvekili Sancar'ı istifaya zorladı.



3 İLDE 6 GÖZALTI



Teoman Sancar'ın kaset şantajının ardından polise giderek şikayette bulunması üzerine Denizli'de F.S. isimli genç gözaltına alınmıştı. F.S.'nin ifadelerinin ardından polis harekete geçti. Sancar'a şantaj olayına karıştığı belirlenen 6 şüpheli, Ankara, Mersin ve Kırıkkale'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Sancar'a şantajla suçlanan 6 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Denizli'ye gönderildi.