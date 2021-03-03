Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Esenyurt Belediyesi'nde bir kişiye dört müdürlük verildiği ortaya çıktı. Esenyurt Beeldiyesi'nin internet sitesinde yer alan organizasyon şemasında yer alan bilgilere göre; Mustafa Karatay'ın dört ayrı görevi Günnur Yıldırım'ın ise iki ayrı görevi var.



CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ'NDE BİR KİŞİ DÖRT MÜDÜRLÜK YAPIYOR



CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan şemada, Karatay'ın görevleri arasında Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevleri yaptığı görülüyor. Ayrıca Esenyurt Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan şemada, Günnur Yıldırım'ın iki ayrı görevi olduğu bilgisi yer alıyor. Belediyenin hazırladığı müdürlükler şemasında, Yıldırım'ın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü görevleri yaptığı belirtiliyor.







DENİZLİ'DE DE BİR KİŞİYE ÜÇ MÜDÜRLÜK VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI



Ayrıca Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde de aynı durumun olduğu ortaya çıkmıştı. Merkezefendi Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan şemada, Ayşe Güven isimli çalışanın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttüğü bilgisine yer verilmişti.



