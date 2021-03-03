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Enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon oranları bugün belli oldu. Bilindiği üzere ekonomide belirleyici etken olan enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Bu bağlamda TÜİK tarafından 3 Mart Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle açıklanacak veriler kritik öneme sahip. Çünkü bu oranlarla emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam için bir tahmin ortaya çıkıyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Şubat ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte detaylar...

Ekonomi / 03 Mart 2021 Çarşamba 08:11
Enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem marketlerdeki fiyatları, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Şubat ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Çarşamba günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL
Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

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