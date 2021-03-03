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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İnsan Hakları Eylem Planı) Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz"

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 12:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun Mısır açıklaması ilerleyen günlerde gündemi belirleyecek türden.

Mevlüt Çavuşoğlu İnsan Hakları Eylem Planı "Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"MISIR'LA ANLAŞMA İMZALAYABİRİLİZ"
Mısır'la ilgili çok ses getirecek açıklama ise "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." oldu.

NE OLMUŞTU?
Son olarak 2020 yılının Kasım ayı ortalarında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina ve Kahire yönetimlerinin, Doğu Akdeniz'de imzaladığı kısmi Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını genişletme yönünde mutabık olduğunu bildirdi.

Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Maksimu Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuştu.

Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz'deki kısmi MEB anlaşmasını "genişletme yönünde ortak niyetleri olduğunu" söyleyen Miçotakis, bu anlaşmanın "refah, barış ve iş birliğine yönelik bir örnek teşkil ettiğini" savundu.

Miçotakis, tahriklerden uzak kalan ve uluslararası yasallığa saygı gösteren her ülkenin "EastMed" projesine katılabileceğini iddia ederek Sisi'nin Atina ziyaretinin ABD'deki seçimin hemen sonrasına denk geldiğine dikkati çekti.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini savunan Miçotakis, Washington yönetiminin "gücünü ortaya koyarak bölgedeki güvenliğe katkıda bulunacağını" ileri sürdü.

Sisi ise Miçotakis ile bölgedeki barışı tehlikeye düşürmek isteyenlere karşı ortak tavır izleme yönünde mutabık olduklarını belirterek Kahire ile Atina arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde adil çözümünden yana olduklarını savunan Sisi, Libya'da istikrar ve barış sağlayacak siyasi bir çözüm gerektiği konusunda Miçotakis ile hemfikir olduklarını vurguladı.

Sisi, Yunan Başbakan ile görüşmesinde uluslararası terörün de ele alındığının altını çizerek "terör eylemlerini destekleyen, teröristlere yardım eden ve onları cesaretlendiren ülkelerin hesap vermeleri gerektiğini" savundu.

Öte yandan Sisi, Miçotakis ile görüşmesinin öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya geldi.

"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE"
Atina yönetimi, 6 Ağustos'ta Mısır ile MEB anlaşması imzalamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu anlaşma, 27 Ağustos'ta da Yunanistan Meclisinde kabul edilmişti.

TÜRKİYE VE KKTC DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARINI SAVUNUYOR
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi kara suları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında "adalet ve hakça paylaşım" ilkelerine vurgu yapıyor.

Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi "provokasyonla" suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayrimeşru taleplerini dayatmak için Avrupa Birliği'ni (AB) öne sürüyor.

Mevlüt Çavuşoğlu

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