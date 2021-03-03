CHP'li Enis Berberoğlu ile birlikte 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte 10 adet dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı. Bu fezlekelerle birlikte Meclis Başkanlığına sunulan fezleke sayısı bin 346 oldu.