USD (Alış - Satış) : 7,31 - 7,32 EURO (Alış - Satış) : 8,79 - 8,80

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde iktidara geldiklerinde yapacaklarını paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında girdiği her seçimi kaybeden ancak buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde "iktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız" başlığıyla 8 maddelik vaatler listesi paylaştı. 15 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun bu kesin dili ve daha önceki Twitter paylaşımlarından farklı olan tasarım ise dikkat çekti.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 10:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde iktidara geldiklerinde yapacaklarını paylaştı

Siyasi parti liderleri son yıllarda sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Muhalefet liderleri vermek istedikleri mesajları bu platformlar tarafından sık sık paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından da yaptığı konuşmaların canlı yayınları haricinde ara ara kamuoyuna vermek istediği mesajlar paylaşılıyor.



SABAH SAATLERİNDE PAYLAŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu sabah saatlerinde Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görsel olarak paylaşılan mesaja iliştirilen not ise 'iktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' oldu.



15 SEÇİM KAYBETMESİNE RAĞMEN DİKKAT ÇEKEN 'İKTİDAR' VURGUSU

CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturduğu süre boyunca Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında 15 seçim kaybetti. Kılıçdaroğlu tüm bu başarısız sonuçlara rağmen koltuğunu bırakmadı. Bunun sonucunda ise parti içinde bölünmeler zirve yaptı.



Olumsuz sonuçlar ortadayken Kılıçdaroğlu'nun hala iktidardan bahsetmesi ve kesin bir dille 'ilk hafta' vurgusu yaparak vaatlerde bulunması ise neye güvenerek bu paylaşımı yaptığı sorusunu akıllara getirdi.



TASARIM DEĞİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında dikkat çeken bir diğer nokta ise kullanılan görseldeki tasarım dilinin değişmesi oldu. Daha önceki görsellerde açık zemin üzerine mavi tonlarında yazılar yer alıyordu. Kılıçdaroğlu'nun ismi ise klasik fontlarla yazının sağ altında bulunuyordu.



Son paylaşımda ise görselin en tepesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer aldı. Yazının sonunda da kendi ismini ön plana çıkaran bir şekilde kullanılan fontla Kılıçdaroğlu'nun adı kendine yer buldu.



PAYLAŞIMIN ALTINA YORUM BOMBARDIMANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu



Birçok kullanıcı Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına yorumunu yazdı.



Yorumlarda CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına dikkat çekildi.

Kimi kullanıcılar ise Kemal Kılıçaroğlu'nun paylaşımını tiye aldı.


Paylaşımlarda mizah öğeleri de yok değil.

Ak PartiKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı