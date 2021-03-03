CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde iktidara geldiklerinde yapacaklarını paylaştı

Siyasi parti liderleri son yıllarda sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Muhalefet liderleri vermek istedikleri mesajları bu platformlar tarafından sık sık paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından da yaptığı konuşmaların canlı yayınları haricinde ara ara kamuoyuna vermek istediği mesajlar paylaşılıyor.







SABAH SAATLERİNDE PAYLAŞTI



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu sabah saatlerinde Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görsel olarak paylaşılan mesaja iliştirilen not ise 'iktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' oldu.







15 SEÇİM KAYBETMESİNE RAĞMEN DİKKAT ÇEKEN 'İKTİDAR' VURGUSU



CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturduğu süre boyunca Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında 15 seçim kaybetti. Kılıçdaroğlu tüm bu başarısız sonuçlara rağmen koltuğunu bırakmadı. Bunun sonucunda ise parti içinde bölünmeler zirve yaptı.







Olumsuz sonuçlar ortadayken Kılıçdaroğlu'nun hala iktidardan bahsetmesi ve kesin bir dille 'ilk hafta' vurgusu yaparak vaatlerde bulunması ise neye güvenerek bu paylaşımı yaptığı sorusunu akıllara getirdi.







TASARIM DEĞİŞTİ



Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında dikkat çeken bir diğer nokta ise kullanılan görseldeki tasarım dilinin değişmesi oldu. Daha önceki görsellerde açık zemin üzerine mavi tonlarında yazılar yer alıyordu. Kılıçdaroğlu'nun ismi ise klasik fontlarla yazının sağ altında bulunuyordu.







Son paylaşımda ise görselin en tepesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer aldı. Yazının sonunda da kendi ismini ön plana çıkaran bir şekilde kullanılan fontla Kılıçdaroğlu'nun adı kendine yer buldu.







PAYLAŞIMIN ALTINA YORUM BOMBARDIMANI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu







Birçok kullanıcı Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına yorumunu yazdı.







Yorumlarda CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına dikkat çekildi.



Kimi kullanıcılar ise Kemal Kılıçaroğlu'nun paylaşımını tiye aldı.





Paylaşımlarda mizah öğeleri de yok değil.