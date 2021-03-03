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Bakan Soylu duyurdu: 'Yeni sistemler hazırladık!'

İçişleri Bakanı Soylu, 1-7 Mart Deprem Haftası'na ilişkin açıklama yaptı. Depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini kaydeden Soylu, "Biz depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz. İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık" dedi.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 19:38
Bakan Soylu duyurdu: 'Yeni sistemler hazırladık!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle depreme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"AFAD, AFET YÖNETİMİNİN KALBİ"

Türkiye'nin afet planlarını geliştirdiğini ve kapasitesini çok yükselttiğini söyleyen Soylu, AFAD'ın önemini şu sözlerle anlattı:

"AFAD, Türkiye için çok önemli olarak nitelendirebileceğimiz afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapıldığı bir kurum. AFAD, afet yönetiminin kalbi. Tüm kurumlarımız burada saha operasyonlarını yapıyorlar, hem lojistiği yönetiyorlar, hem de ihtiyaçları belirleyip sahayı koordine etmeye çalışıyorlar. Afet yönetimiyle ilgili tüm organizasyonu AFAD sağlıyor."

"DEPREME KARŞI HER AN HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Türkiye'nin deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, depreme karşı her an hazırlıklı olunması gerektiğini aktardı.

2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Soylu, afet sistemi yönetimini yeniden organize ettiklerini ve bu yıl da 81 ilin tamamında afete karşı risk azaltma planlarının gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

"DEPREMİN İLK 6 SAATİ ÇOK ÖNEMLİ"

Deprem sonrasında ilk 6 saatin önemine vurgu yapan Soylu, yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Deprem için en temel sonuçlardan birisi de yangınlardır. Elektrik şalterlerinin indirilmesi, doğal gaz vanalarının kapatılması çok önemli. AFAD çantası alınarak evden sakin ve hızlı adımlarla çıkılması gerekir. Bizim en temel problemlerimizden biri de trafiğin tıkanması. Vatandaşlar yolların açık kalmasına özen göstermeli. Telefon konuşması da çok önemli bir konu. Görüşmeler internet üzerinden yapılmalı."

"AFAD" ismiyle yeni bir uygulama daha geliştirildiğini söyledi. Uygulama ile deprem anında vatandaşı yönlendireceğini söyledi. Yüzde 80'inin bitirildiğini ve birkaç ay içinde uygulamanın sunulacağını açıkladı.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl bir depremle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İstanbul 241 deprem etkileşimi yaşadı, Türkiye için de 1175 bu sayı. Bizim tedbirlerimizi almamız gerekir. Biz depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz. İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık.

Kentsel dönüşüm çalışmaları süratli bir şekilde devam ediyor. 1999 depreminden sonra yapı stoğumuz da depreme dayanıklı hale geldi.

Depreme her an hazırlıklı olmalıyız, Teknolojik imkanlarla depreme hazırlıklıyız."

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