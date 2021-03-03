Bakan Soylu^dan 'Dinamik Denetim' açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu korona süreciyle ilgili çok önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Soylu 'Kontrollü Normalleşme' döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini duyurdu.







'14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir.' ifadelerini kullanan Bakan Soylu, yarın 260 bin personelin katılımıyla ülke genelinde denetim faaliyetleri gerçekleştirileceğini bildirdi.