Bakan Koca Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını açıkladı! Yüzde 100 engelliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'den satın alınan Sinovac aşısının Faz 3 sonuçlarının bugün belli olduğunu duyurdu. Bakan Koca, "Genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı.
Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde.' ifadelerini kullandı.