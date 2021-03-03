Bakan Koca Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını açıkladı! Yüzde 100 engelliyor!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı.



Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde.' ifadelerini kullandı.





