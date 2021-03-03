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Ankara’da hastane basmışlardı! O magandalar hakkında flaş karar!

Tarihler 21 Eylül 2020'yi gösterdiğinde Ankara'da dehşet dolu anlar yaşandı. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu olaya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 2 sanığın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'haftada bir gün imza atma', 3 sanığın 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da 'Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 14:23
Ankara’da hastane basmışlardı! O magandalar hakkında flaş karar!

Ankara'da 21 Eylül 2020'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan Ahmet Özel, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede Fırat Özel ve Ahmet Özel'i görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak korunmaya çalıştı. Cep telefonuna kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINI İFADE ETMİŞTİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 5 kişi hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk celsesinde sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkemede mağdur olarak katılan 9 kişi şikayetçi olmadıklarını ifade etmişti. Devam eden yargılamada tutuksuz sanıklar, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ile Fırat Öztaş katılırken, sanık Mehmet Sadık Özer, sağlık problemlerini gerekçe göstererek katılmadı.

SANIKLAR ZARARI KARŞILAYACAK

Mahkeme, Sağlık Bakanlığı vekilinin olaylar sırasında hastanede meydana gelen hasarın 2 bin TL olduğu yönünde dosyaya rapor sunduğunu ifade etti. Sanık ve avukatları zararı karşılayacaklarını dile getirdi. Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel, maddi durumlarının iyi olmadığını, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartı nedeniyle çalışamadıklarını, zararı karşılayabilmek için çalışmaları gerektiğine belirterek adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

100 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMA KARARI VERİLDİ

Sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Soykan Kamay ile Muhammet Devran Özel'in 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'Haftada bir gün imza atma', diğer 3 sanığın 'Haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da 'Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirdi.

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