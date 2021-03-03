USD (Alış - Satış) : 7,31 - 7,32 EURO (Alış - Satış) : 8,79 - 8,80

Aman dikkat! 8 yıl önce çöpe attığı sim kart nedeniyle başına gelmeyen kalmadı

Bursa'da yaşayan Mehmet Emin Kılınç isimli vatandaşın başına 8 yıl önce sim kartını çöpe attığından beri gelmeyen kalmadı. Sim kartı kapattırmak yerine sim kartı kırıp çöpe atan Kılınç'ın kapatılmayan numarasını ele geçiren telefon dolandırıcıları onun adıyla yüklü miktarda vurgun yaptı. Bu sebeple Kılınç ağır ceza mahkemesinde dolandırıcılıktan yargılanıyor.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 10:34
Aman dikkat! 8 yıl önce çöpe attığı sim kart nedeniyle başına gelmeyen kalmadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan evli ve ve 2 çocuk babası Mehmet Emin Kılınç, 8 yıl önce kontörlü sim kartını kullanmadığı için kırıp çöpe attı. Kapatılmayan numarayı ele geçiren telefon dolandırıcıları, insanları arayarak yüklü miktarda vurgun yaptı. Bu işlerden haberi olmayan M. Emin Kılınç, karakola ifadeye çağrılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. İfadesi ve imza sirküleri alınan vatandaş serbest bırakıldı. Kılıç, karakoldan çıkar çıkmaz hattını kapattırdı.

Her gün karşısına farklı bir suçlama çıkıyor
Daha sonra telefon dolandırıcıları farklı bir operatörden yine Mehmet Emin Kılınç adına aynı numarayı çıkartarak dolandırıcılığa devam etti. Her defasında karakola gidip ifade veren vatandaş, bu zamana kadar 4 defa ifadeye çağrıldı ve hakkında dolandırıcılık gerekçesiyle dava açıldı. Kılınç, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Hattından çok sayıda dolandırıcılık suçu işlenen Kılınç, her gün karşısına çıkan yeni bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Ne yapacağını şaşıran vatandaş suçsuz olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Bu sim karttan başıma gelmeyen kalmadı
Bütün bunların kullanmayıp çöpe attığı sim kartından sonra başladığını ifade eden Mehmet Emin Kılınç, '8 yıl önce bir telefoncudan kontörlü hat aldım. Bu aldığım hattı bir süre kullandıktan sonra sim kartını çıkartıp çöpe attım. 2018 yılında benim bu çöpe attım hattımdan dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle karakola ifadeye çağrıldım. Sonra gidip bu hattı kapattım. Bu hattı farklı operatörlere taşıyarak dolandırıcılık yapmaya devam etmişler. 4 defa karakola ifade vermeye gittim. Her defasında benim imza sirkülerimi aldılar ve serbest bıraktılar. En son Adıyaman'dan birini 11 bin lira dolandırmışlar. Bu dolandırıcılığı da benim telefonla yapmışlar. Bu dolandırıcılığı yapan şahıslar yakalandı. Beni tanımadıklarını ifadelerinde belirtmişler. Her geçen gün karşıma yeni bir dava çıkıyor. Şimdi ağır cezada yargılanıyorum. Bir sim karttan başıma gelmeyen kalmadı. Ben suçsuzum. İki çocuğum var. Her an tutuklanacağım endişesiyle yaşıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı