Aman dikkat! 8 yıl önce çöpe attığı sim kart nedeniyle başına gelmeyen kalmadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan evli ve ve 2 çocuk babası Mehmet Emin Kılınç, 8 yıl önce kontörlü sim kartını kullanmadığı için kırıp çöpe attı. Kapatılmayan numarayı ele geçiren telefon dolandırıcıları, insanları arayarak yüklü miktarda vurgun yaptı. Bu işlerden haberi olmayan M. Emin Kılınç, karakola ifadeye çağrılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. İfadesi ve imza sirküleri alınan vatandaş serbest bırakıldı. Kılıç, karakoldan çıkar çıkmaz hattını kapattırdı.



Her gün karşısına farklı bir suçlama çıkıyor

Daha sonra telefon dolandırıcıları farklı bir operatörden yine Mehmet Emin Kılınç adına aynı numarayı çıkartarak dolandırıcılığa devam etti. Her defasında karakola gidip ifade veren vatandaş, bu zamana kadar 4 defa ifadeye çağrıldı ve hakkında dolandırıcılık gerekçesiyle dava açıldı. Kılınç, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Hattından çok sayıda dolandırıcılık suçu işlenen Kılınç, her gün karşısına çıkan yeni bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Ne yapacağını şaşıran vatandaş suçsuz olduğunu her fırsatta dile getiriyor.



Bu sim karttan başıma gelmeyen kalmadı

Bütün bunların kullanmayıp çöpe attığı sim kartından sonra başladığını ifade eden Mehmet Emin Kılınç, '8 yıl önce bir telefoncudan kontörlü hat aldım. Bu aldığım hattı bir süre kullandıktan sonra sim kartını çıkartıp çöpe attım. 2018 yılında benim bu çöpe attım hattımdan dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle karakola ifadeye çağrıldım. Sonra gidip bu hattı kapattım. Bu hattı farklı operatörlere taşıyarak dolandırıcılık yapmaya devam etmişler. 4 defa karakola ifade vermeye gittim. Her defasında benim imza sirkülerimi aldılar ve serbest bıraktılar. En son Adıyaman'dan birini 11 bin lira dolandırmışlar. Bu dolandırıcılığı da benim telefonla yapmışlar. Bu dolandırıcılığı yapan şahıslar yakalandı. Beni tanımadıklarını ifadelerinde belirtmişler. Her geçen gün karşıma yeni bir dava çıkıyor. Şimdi ağır cezada yargılanıyorum. Bir sim karttan başıma gelmeyen kalmadı. Ben suçsuzum. İki çocuğum var. Her an tutuklanacağım endişesiyle yaşıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum' dedi.