Yeni risk haritası yayınlandı! 58 il kırmızıya döndü!

Bakan Koca açıklamasında, ''İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim.'' ifadelerini kullandı.



ESKİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!









YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!

















58 İL KIRMIZI KATEGORİDE YER ALDI



Güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı.



MAVİ RENTE TEK İL KALDI



Düşük risk kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.



Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.



MARMARA BÖLGESİ'NDE TÜM İLLER KIRMIZI



Marmara Bölgesi'ndeki tüm iller kırmızı renge bürünürken, Ege Bölgesi'nde sarı renk ile orta risk grubundaki Uşak, turuncu renkle yüksek risk grubunda Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar dışındaki iller kırmızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı.



Akdeniz Bölgesi'nde turuncu renk ile yüksek risk grubundaki Burdur, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki iller kırmızı renkte belirtildi.



KARADENİZ'DE TÜM İLLER KIRMIZI



Karadeniz Bölgesi'nin tamamı kırmızı renkte kalırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Tunceli ve Bingöl turuncu renkli yüksek risk grubunda, Hakkari, Van, Bitlis, Muş sarı renkli orta risk grubunda, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Malatya ise kırımızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı.