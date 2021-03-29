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Turşu fabrikasında skandal! Çıplak ayaklarıyla girdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı. Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı. Turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Şarkı eşliğinde oynaya çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 29 Mart 2021 Pazartesi 16:03
Turşu fabrikasında skandal! Çıplak ayaklarıyla girdi

Bir salça turşu fabrikasında çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Mide bulandıran görüntüleri tepki yağdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi.

Şarkı eşliğinde oynaya çalışan o görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

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