Siber saldırıya uğramıştı! Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 'Yemek Sepeti' incelemesi!

Yemek siparişi platformu Yemek Sepeti siber saldırıya uğradığını ve kullanıcılarının verilerinin çalındığını duyurdu.



KVKK İNCELEME BAŞLATTI



Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (KVKK), Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlatıldı.



Yemek Sepeti'nden Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddeleri gereğince KVKK'ye yapılan ve kurulun internet sitesinde yayınlanan veri ihlal bildiriminde, 18 Mart'ta kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca "Yemek Sepetine" ait bir web uygulama sunucusuna erişildiği belirtildi.



Yetkisiz bir erişim olduğunda uyarı veren araç üzerinde sorun kaydı oluştuğu ancak bir aksaklık nedeniyle yetkisiz erişimin o an fark edilemediği vurgulanan bildirimde, 25 Mart'ta gelen alarmlar incelendiğinde şüpheli davranışın belirlendiği aktarıldı.



Bildirimde, Yemek Sepetine ait bir web uygulama sunucusu üzerinde açıklık bulunduğu, bu açıklıktan yararlanılarak, uygulama kurulduğu ve komut çalıştırılmak suretiyle sunucuya erişilebildiği kaydedildi.



21 MİLYON 504 BİN 83 KİŞİ ETKİLENDİ



Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği ifade edilen bildirimde, ihlalden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtildi.



ETKİLENEN VERİLER



İhlalden etkilenen kişisel verilerin, kullanıcı adı, adres, telefon, elektronik posta, şifre, IP bilgileri olduğu açıklanan bildirimde, kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediği, kredi kartı saklama hizmetinin veri sorumlusundan bağımsız Mastercard tarafından sağlandığı vurgulandı.



Veri ihlal bildiriminde, ilgili kişilerin ihlalle ilgili "[email protected]" elektronik posta adresi üzerinden bilgi alabileceği ifade edildi.



Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise konuyu gündem toplantısında görüştü. Kurul, Yemek Sepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattı.