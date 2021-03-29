MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon! PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon! PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. Terörist Ömer Aydın'ın, PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.