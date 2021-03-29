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Meteoroloji haftalık tahminini yaptı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yeni haftada yer yer yağışlı ve serin bir hava hakim olacak. Yağışlar İstanbul'da hafta boyunca aralıklarla sürecek, hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek.

Güncel / 29 Mart 2021 Pazartesi 09:42
Meteoroloji haftalık tahminini yaptı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Mart ayının sonuna doğru yaklaşılırken, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Geride kalan haftada etkili olan kar yağışı, yerini yağmura bırakırken, sıcak hava için özellikle İstanbullular biraz daha beklemek zorunda…

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE ETKİSİ ARTIRACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON YAŞANABİLİR
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

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