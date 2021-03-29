Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararlarıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum' açıklamasında bulundu.



ENFLASYON MESAJI



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz.' dedi.



Kavcıoğlu, 'Hükümet ile belirlenen Orta Vadeli %5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlıyız. Gelecek dönemde Merkez Bankası, para ve kur politikası metninde belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak.' ifadelerini kullandı.