MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı, açıklanan yeni risk haritasının ardından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.



'YÜZ YÜZE EĞİTİM DAHA ÖNCE AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'



Yapılan açıklamada, 'Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek' ifadelerine yer verildi.



'İL BAZLI ALINACAK KARARLAR...'



Açıklamada, 'Eğitimde, 'yerinde karar' uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir' denildi.







