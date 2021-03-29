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İletişim Başkanlığı'ndan Cumhuriyet gazetesine yalanlama!

Cumhuriyet gazetesinin “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bakanlık basın müşavirleri arasında geçtiğini iddia ettiği hayal mahsulü diyaloglardan oluşan” yalan haberine ilişkin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker tarafından yazılı bir açıklama yapıldı

Güncel / 29 Mart 2021 Pazartesi 18:01
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhuriyet gazetesine yalanlama!

Yalan haberleriyle gündemi kirletmeye devam eden Cumhuriyet gazetesinin bir fitne planı daha İletişim Başkanlığı tarafından çökertildi. 

Mücahid Eker, açıklamasında, Cumhuriyet gazetesinin en temel gazetecilik ilkelerini hiçe sayan habercilik anlayışıyla bugün ibretlik bir yalan habere daha imza attığını ifade etti.
Eker, “bir toplantıda, bakanlık basın müşavirlerinin de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi makamlarının başına ‘başkanlık’ eklenmesini istediği, Fahrettin Altun’un ise bu isteğe kızıp olumlu bakmadığı” şeklinde tamamen uydurma ve hayal mahsulü bir senaryoyu maalesef okurlarına haber diye sunan Cumhuriyet gazetesinin, gerçek dışı diyaloglar üzerinden “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ‘başkanlık’ özlemi bitmiyor” tezviratına yer verdiğini aktardı.

HİÇ BİR TOPLANTIDA BÖYLE BİR KONUŞMA YAPILMADI!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bakanlıklar, başkanlıklar, ofisler ve diğer kurumlarla yakın ilişki ve iş birliği içinde olduğunu anlatan Eker, şunları kaydetti:

“Başkanlığımızın ‘devletin söylem birliğini tesis etmek’, ‘kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve yürütmek’ fonksiyonları doğrultusunda, en önemli paydaşlarımızdan biri olan basın ve halkla ilişkiler müşavirlerimizle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’un başkanlığında bir araya gelinen toplantılarda, Türkiye’nin iletişim stratejisi ve uygulamaları üzerine fikir teatisinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılar dışında da karşılıklı istişare ve eş güdüm içerisinde etkin koordinasyon mekanizmaları işletilmektedir. Ancak hiçbir toplantıda Cumhuriyet gazetesinin yazdığı gibi bir diyalog kesinlikle gerçekleşmemiştir.”
Mücahid Eker, “Kamuoyunca yalan, iftira ve çarpıtma haberleri ile tanınan Cumhuriyet gazetesinin yeni bir düzmece haber yaparak aleyhe algı oluşturma çabası, her şeyden önce kendi okurlarına yaptığı büyük bir saygısızlıktır. ‘Operasyon haberciliğini’, bir başka deyişle ‘medya tetikçiliğini’ gazetecilik olarak sunan Cumhuriyet gazetesinin söz konusu haberleri, tüm dünyada ancak ve ancak ‘5. kol faaliyeti’ olarak değerlendirilebilir. Devlet kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi dezenformasyon üzerine kurulu yayınlarla yıpratma çabalarının karşısında durmaya ve Türkiye’nin iletişimi için güç birliği yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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