USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,13 EURO (Alış - Satış) : 9,56 - 9,58

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu: 'Kırmızı Çizgi' yarın 81 ilde başlıyor!

İçişleri Bakanlığı'nın "Kırmızı Çizgi" projesi, yarın 81 ilde başlıyor. Ancak uygulama öncesinde İstanbul'da birçok noktadaki yaya geçitlerinde 'yayaya öncelik' yine hiçe sayılıyor. Vatandaşlar, "Adımımı atar atmaz durmuyorlar. Durmamak için görmemezlikten geliyorlar" diye dert yanıyor...

Güncel / 29 Mart 2021 Pazartesi 16:04
İçişleri Bakanlığı duyurmuştu: 'Kırmızı Çizgi' yarın 81 ilde başlıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe yapılan "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımları yapıldı. Bu paylaşımların ardından yarın 81 il valilikleri bir uygulama yapacak. Uygulamanın amacı ise, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara geçiş hakkını vermeye dikkat çekerek farkındalık oluşturmak.

İstanbul'daki yayaların ise, "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulamasından önce, trafikte yayalara öncelik konusundaki düşünceleri pek iç açıcı değil. Direksiyon başındaki sürücüler, İstanbul'un bitmek bilmeyen çileli trafiğinden şikayet ediyor.

Nüfusun yoğunlaşması ve trafikteki araç sayısının her geçen gün artmasına, bir de trafik kurallarına uymayan şoförler eklenince, kazaların önüne geçmek zorlaşıyor. Ancak İstanbul trafiği ile boğuşanlar yalnızca araç sürücüleri değil. İstanbul'un kaotik yollarında 'yaya' olmak da, başlı başına bir sorun. Ne yazık ki sürücüler çoğu zaman, 'trafikte yayaya öncelik' kuralını hiçe sayıyor.

Vatandaşlar ise, bu durumdan şikayetçi. Özellikle yaya geçitlerini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen pek çok kişi, sürücüler frene basacağına araçlarını üzerimize sürüyor endişesi yaşıyor.

Oysa kavşaklarda ve yaya geçitlerinde bekleyen bir yaya gördüklerinde, ne olursa olsun yavaşlamak zorundalar.

"FARKINDA DEĞİLLER"

İstanbul trafiğinde yayalara öncelik tanınıp tanınmadığı ile ilgili soruya Hicran Acar, "Tanınmıyor tabii ki. Karşıdan karşıya geçerken zorlanıyoruz. Işık çok geç yanıyor. Yayaya yeşil yandığı zaman da hemen kırmızıya dönüyor. Kimse yol vermiyor. Normalde yaya önceliği için bu geçitler ama kimse farkında değil maalesef. Karşıdan karşıya geçemiyoruz, mesela burası… Adım atınca arabalar üstüne üstüne geliyor. Yaya önceliğinin farkında değiller" diye yanıt verdi.

"DURMAMAK İÇİN GÖRMEMEZLİKTEN GELİYORLAR"

Şişli'de karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen bir başka vatandaş ise, "Yayalara öncelik tanınmıyor bence. Yayalar ve motorlara hiç önem vermiyorlar. Yaya geçmeye kalkınca bile durmuyorlar. Çocuklar, biz… karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamayan yok. inşallah düzelir. Adımımı atar atmaz durmuyorlar. Durmamak için görmemezlikten geliyorlar" dedi.

"YAYAYA YAŞAM HAKKI TANIMIYORLAR"

Bir başka vatandaş ise trafikte yaya önceliğin kısman tanındığını ifade ederek, "Genel anlamda trafik bilinci yok. Sürücülerin bazıları tanıyor bazıları tanımıyor. Hele minibüsçüler falan hiç yayaya yaşam hakkı tanımıyorlar. Yaya geçitlerinde yavaşlamıyor, münferit. İnsanların kültürüne bağlı. Herkes yolu kendisinin sanıyor. Gerçi yaya o anlamda ne kadar itaatli, ona da bakmak lazım" diye konuştu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement