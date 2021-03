Fazilet Durağı kötülüğü üzerinden tam 1 yıl geçti! İmamoğlu özür bile dilemedi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun, gazeteciler Fatih Portakal, Ayşenur Aslan, Can Ataklı, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Özlem Gürses, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, Sol Haber ve BirGün Gazetesi, sabah saatlerinde işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmişti. Aradan bir yıl geçmesine rağmen hiçbiri özür dilemedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminin en büyük yalanını söylemiş ve 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği iddia ederek, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" demişti.



İMAMOĞLU KANININ NASIL DONDUĞUNU AÇIKLAMADI



Ekrem İmamoğlu, aradan bir yıl geçmesine rağmen özür dilemedi ve hiç yolcunun binmediği Fazilet durağındaki görüntüleri izlerken kanının nasıl donduğunu açıklamadı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal internet sitesi ve İBB Sözcüsü Murat Ongun da, Fazilet durağı yalanına ilişkin haber ve açıklamalarını silmiyor.



İMAMOĞLU: OTOBÜSE BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM BEN. KANIM DONDU



Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon kanalında otobüse binen yolcuları hedef almış ve "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır… Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.



"SİYASET ASLA ORGANİZE KÖTÜLÜK SAHASI OLMAMALI"



Ekrem İmamoğlu, 29 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda da, işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçladı ve "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulundu.



ONGUN DA, VATANDAŞLARA HAKARET ETTİ



İBB Sözcüsü Murat Ongun da; 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun otobüse bindiğini iddia etmiş ve vatandaşlara hakaret etmişti.



Murat Ongun'un dışı paylaşımları şöyle:



"Değerli İstanbullular, Lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı 'dolu otobüs' fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık."



"30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir."



"72 duraklı 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattımıza ise 15 Mart Pazar günü toplam 51 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu, sabah 06.15'de ise sadece iki duraktan 41 kişi şoförün uyarılarına rağmen binmiştir."



"Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor."



"Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor."



"Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız."



"Değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



VATANDAŞA HAKARET EDEN GAZETE, GAZETECİLER VE İNTERNET SİTELERİ!



Gazeteciler Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Ayşenur Aslan, Can Ataklı, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Özlem Gürses, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, Sol Haber ve BirGün Gazetesi de; sabah saatlerinde işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmişti.



FATİH PORTAKAL, OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARI "MİLİTAN" OLARAK TANIMLADI



FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için otobüse bindiğini savundu.



Fatih Portakal, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Bülteni'nde vatandaşları hedef aldı ve "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'" iddiasında bulundu.



KÜÇÜKKAYA, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "TROL" DİYEREK HAKARET ETTİ



FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da; 30 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk aldı. İsmail Küçükkaya; "Tıklım tıklım dolu otobüsler. İsmail Saymaz da gördüm. Meslektaşım ve arkadaşımdır kendisi" dedi ve İsmail Saymaz'ın otobüse binen yolcularını hedef alan paylaşımını okudu. Küçükkaya; "Ya başkan inanmak istemiyorum ya. (Troller) saldırıyor. Ben ismini söylemeyeceğim. Bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek anmak istemiyorum" iddiasında bulundu.



YANARDAĞ: "41 KİŞİ BİRDEN AYNI OTOBÜSE BİNDİLER"



Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da; söz konusu yalanı savunmuş ve "Millet can derdinde, millet koronayla mücadele derdinde, AKP'liler provokasyon derdinde. 41 kişi birden aynı otobüse binip bunun videosunu çekip sosyal medyaya koyuyorlar. Nedeni ne? 'CHP'li belediyelerin otobüslerinde insanlar dip dibe tıkış tıkışa biniyorlar' yalanını yaymak için" iddiasında bulundu.



CAN ATAKLI, YOLCULARA "ALÇAKLAR" VE "HAİNLER?" DİYEREK HAKARET ETTİ



Tele 1 Sunucusu ve Tele 1 Televizyonu Yayın Kurulu Üyesi Can Ataklı ise, "Bir anda bir duraktan 40 kişiye yakın zorla otobüse biniyor. Belediye otobüsü şoförü 'Hayır' diyor, 'Gitmem' falan... O arada içeriden birileri fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyaya atıyorlar. İşte diyorlar 'İmamoğlu'nun otobüsleri bu halde, bu adam virüsü yaymak için uğraşıyor.' Amaç hükümeti zora düşürmek... Böyle bir kafa! Böyle ahmaklar var. Ya da kimin adamları bunlar? Hangi alçaklar, hangi hainler?" iddiasında bulundu.



MENGÜ: OTOBÜSE BİNEN TROLLER



CNN Türk Eski Sunucusu Nevşin Mengü ise; "Bir de otobüse binen troller meselesi var. Geçen pazar günü bir duraktan İETT otobüsüne 47 kişi biniyor. Ve buna ilişkin işte otobüslerin kalabalıklığına ilişkin fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı" iddiasında bulundu.



ARSLAN, YOLCULARI TROL OLARAK SUÇLADI



Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da; "Tek tek kamera kayıtlarıyla incelemişler ve bunun bir troll, bir tuzak olduğunu ortaya çıkartmışlar. Ben de çok şaşırmıştım, sabahın köründe bir otobüs tıklım tıklım dolu. Bu bir tuzak" iddiasında bulundu.



CUMHURİYET GAZETESİ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "SAHTE YOLCU" DEDİ VE "TROL" OLMAKLA SUÇLADI!



Cumhuriyet Gazetesi; otobüse binen yolculara "trol" ve "sahte yolcu" diyerek hakaret etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 30 Mart 2020 tarihinde saat: 02.15'de paylaşımda bulundu ve "Yolcular trol çıktı. Sahte yolcular otobüse bindi, trol hesaplar sosyal medyaya servis etti" iddiasında bulundu. Cumhuriyet Gazetesi'nin, otobüse binen vatandaşları "sahte yolcu" olarak nasıl tespit ettiği merak ediliyor.



CUMHURİYET; TAKİPSİZLİK KARARINDA DA OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA HAKARET ETTİ



Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı hakkında haber yayınladı. Haberde, "İBB'ye 'dolu otobüs komplosu' kuran AKP'liler hakkında takipsizlik kararı" denildi.



SÖZCÜ GAZETESİ DE VATANDAŞLARI SUÇLADI VE "PLANLI BİR YIPRATMA" DEDİ



Sözcü Gazetesi de, 30 Mart 2020 tarihli sayısının birinci sayfasında; "Lanet olsun bu siyasete" başlıklı haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri yer aldı. Haberde; "İmamoğlu İstanbul'daki dolu otobüs görüntüleri ile kumpas kurma peşinde olanlara cevap verdi" ifadeleri yer aldı. Haberde; otobüste yolcu yoğunluğunu gösteren fotoğraf yer aldı ve "Planlı bir yıpratma" ifadeleri yer aldı.



İSMAİL SAYMAZ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARI "PARAYLA TUTULMUŞ TROL" OLMAKLA SUÇLADI!



Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz da, 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etti ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçladı. İsmail Saymaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'yi hedef aldı.



OTOBÜSE BİNEN YOLCU SAYILARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!



İsmail Saymaz, 22 Mart 2020 ve 29 Mart 2020 Pazar günleri 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse binen yolcu sayıları olduğunu iddia etti verileri paylaştı ve "Kağıthane-Kabataş hattını 22 Martta 1, bugün 71 yolcu kullanmış. Hepsi sabah 6'da aynı duraktan... Boğazköy-Bakırköy hattına 22 Martta 31, bugün 65 yolcu binmiş. 41'i iki duraktan ve sabah 6'da. "Otobüs dolu" diye fotoğraf çeken, tescilli trol. Yayan, AKP ilçe başkanı" iddiasında bulundu.



İsmail Saymaz'ın, söz konusu paylaşımı 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.58'de yapıldığı tespit edildi.



OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "PARAYLA TUTULMUŞ TROLLER" DİYEREK HAKARET ETTİ!



İsmail Saymaz, 29 Mart 2020 tarihinde saat: 18.01'de yaptığı paylaşımda ise; "Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip 'Bakın otobüste dip dibeyiz' diye fotoğraf çekerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketine bu kötülüğü yapmaz" iddiasında bulundu.



SAYMAZ, VATANDAŞLARIN, İBB'Yİ ZORA SOKMAK İÇİN KUMPAS KURDUĞUNU SAVUNDU!



İsmail Saymaz; 29 Mart 2020 Saat:23.25'de yaptığı paylaşımda; "İBB'yi zora sokmak için bu pazar saat 6'da kimsenin binmediği bir saatte İETT otobüsüne onlarca kişi halinde binip 'Koronavirüs günlerinde tıklım tıklım' diye tweet atmak için kumpas kurmuşlar" iddiasında bulundu.



"BÖYLE BİR KÖTÜLÜK OLABİLİR Mİ KARDEŞİM?"



İsmail Saymaz, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada; "Böyle bir kötülük olabilir mi kardeşim? İstanbul'un iki ayrı otobüs hattında, üstelik koronavirüs günlerinde sokağa çıkma yasağı varken 47 kişi sabah saat 6'da İstanbul'un yolcu geçmeyen yerinde otobüse binip ve hep birlikte dip dibeyiz demek için fotoğraf çekip sosyal medyada yayımlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz tezgah nasıl işliyor?" iddiasında bulundu.



SOL HABER PORTALI, VATANDAŞLARA "TROL" DİYE HAKARET ETTİ



Sol Haber Portalı adlı internet sitesi de; Twitter hesabından 29 Mart 2020 tarihinde saat:10.52'de paylaşımda bulundu ve "Trol-eybüs: AKP'liler sabahın 6'sında otobüslere yığılıp fotoğraf çektirmişler" iddiasında bulundu.



ODA TV, "KAN DONDURAN" YALANI 11 DEFA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI



Soner Yalçın'ın İmtiyaz Sahibi olduğu Oda TV adlı internet sitesi; Fazilet Durağı'nda 3 yolcu binmesine ragmen 47 yolcunun bindiğine yönelik yalana sahip çıktı ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 11 defa yalan haberleri servis etti.



ODA TV'YE GÖRE; VATANDAŞIN OTOBÜSE BİNMESİ "ORGANİZE KÖTÜLÜK"MÜŞ!



Oda TV; 29 Mart-30 Mart 2020 tarihinde yayınladığı haberlerde, "Kim bu 'organize kötülük' ekibi. İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı..", "Murat Ongun'un "organize kötülük" diyerek paylaştığı isimler arasından Mücahit Birinci yer aldı" ve "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: İzlerken kanım dondu" başlıklı haber yayınladı.



Oda TV'nin, "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: 'İzlerken kanım dondu'" başlıklı haberde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medyada paylaşılan "dolu İETT otobüsü fotoğrafı" ile ilgili de yorumda bulunduğu ve konuyla ilgili söyledikleri şöyle yer aldı:



"Sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğraf sürecini araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi."



BİRGÜN GAZETESİ DE, VATANDAŞLARA "TROL" DEDİ



BirGün Gazetesi; de koronavirüs salgınına rağmen otobüslerin kalabalık olduğu gösteren fotoğrafı paylaşan vatandaşları "trol" olarak suçladı.



BirGün Gazetesi'nin 29 Mart 2020 tarihinde saat: 22.51'de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "İBB'den troll hesapların paylaştığı fotoğrafa ilişkin açıklama: Organize kötülük!" ifadeleri kullanıldı.



ÖZLEM GÜRSES; İBB, İMAMOĞLU VE ONGUN'UN YALANINI SAVUNDU!



Halk TV sunucusu Özlem Gürses' de, 29 Mart sabahı işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmşti. Özlem Gürses, "Otobüse sabahın köründe insanları bindirmişler bir Pazar sabahı. Korkunç" iddiasında bulundu.



"OTOBÜSE SABAHIN KÖRÜNDE İNSANLARI BİNDİRMİŞLER"



Özlem Gürses, söz konusu yalanı şöyle savundu:



"Bir kesim var ki, bütün mahallelerin radikalleri onlar gene yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi de bu siyasi kutuplaşma iklimini Ekrem İmamoğlu üzerinden yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Ya arkadaş niye yapıyorsun bunu? Otobüse sabahın köründe insanları bindirmişler bir Pazar sabahı. Fotoğraflar ve videolar çekmişler. 'İşte siz böyle mi yönetiyorsunuz? Şöyle mi ediyorsunuz? Bu ne biçim belediye yönetmek' filan.. Korkunç..." Kaynak : Takvim