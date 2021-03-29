Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı! İşte tam liste!

Kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



AŞILAMADA İLERİ SEVİYEDEYİZ



Koronavirüs salgını, uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimler başta olmak üzere hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açtı. Sağlık altyapımız sayesinde kimi ülkelerde görülen felaketleri yaşamadık. Salgınla mücadele en önemli araçlardan biri olan aşılamada oldukça ileri seviyedeyiz.



Salgın sürecinde fabrikada çarklar hiç durmadı. Aksaklığa meydan verilmedi. Karayollarımıza, demiryollarımıza, havayollarına yaptığımız yatırımların önemi bu dönemde iyi anlaşıldı.







KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ



Vaka ve vefat sayılarının artması bizi yeni tedbirlere mecbur bırakmaktadır.



Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef 58 şehre ulaşmıştır.



Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.



*Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 sabah 5 olarak her gün devam edecektir.







KIRMIZI İLLERDE CUMARTESİ KARAR



*Kırmızı kategorilerdeki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar sürecektir.



Ramazan ayında 81 ilde sokak kısıtlaması uygulanacak

