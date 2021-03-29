USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,13 EURO (Alış - Satış) : 9,56 - 9,58

Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı! İşte tam liste!

Kritik kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Güncel / 29 Mart 2021 Pazartesi 18:56
Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı! İşte tam liste!

Kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

AŞILAMADA İLERİ SEVİYEDEYİZ

Koronavirüs salgını, uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimler başta olmak üzere hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açtı. Sağlık altyapımız sayesinde kimi ülkelerde görülen felaketleri yaşamadık. Salgınla mücadele en önemli araçlardan biri olan aşılamada oldukça ileri seviyedeyiz.

Salgın sürecinde fabrikada çarklar hiç durmadı. Aksaklığa meydan verilmedi. Karayollarımıza, demiryollarımıza, havayollarına yaptığımız yatırımların önemi bu dönemde iyi anlaşıldı.



KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Vaka ve vefat sayılarının artması bizi yeni tedbirlere mecbur bırakmaktadır.

Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef 58 şehre ulaşmıştır.

Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

*Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 sabah 5 olarak her gün devam edecektir.



KIRMIZI İLLERDE CUMARTESİ KARAR

*Kırmızı kategorilerdeki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar sürecektir.

Ramazan ayında 81 ilde sokak kısıtlaması uygulanacak

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement