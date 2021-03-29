Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor! Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların gerisinde değişime ve ekonomide reforma olan bağımlılığı vardır. Milletimize açıkladığımız reform takvimini uygulamaya devam ediyoruz. Ekonomide cari açığın azalmasına, istihdamın artmasına yönelik çok sayıda planı hayata geçirdik. Yaklaşık 3 hafta önce de ekonomi reformlarını açıklamıştık.



Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programının takvime uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Bu reformlara sahip çıkacağız.



Milletimize verdiğimiz en önemli reform sözü, sivil bir anayasadır. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmiş olmamıza rağmen mevcut anayasamızdaki bu sorunu gideremedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırdıklarını salgın döneminde çok iyi gördük. Hızlı karar mekanizması, ülkemizin bu yönde pozitif ayrışmasını sağladı.



Tüm kesimlerin yeni anayasaya katkıda bulunmasını bekliyoruz. 2053 vizyonunun omurgasını oluşturacağını düşündüğümüz yeni anayasa için her türlü fikre açığız.



Cumhuriyetin kuruluşuyla coğrafyamıza yeniden vurduğumuz egemenlik mührünü yaşanan sıkıntılara rağmen derinleştirerek koruyoruz. Yaşanan sıkıntılara milletimizle beraber göğüs geriyoruz. Türkiye demokrasi mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da pekiştirmiştir.



AŞILAMADA OLDUKÇA İLERİ SEVİYEDEYİZ



Koronavirüs salgını, uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimler başta olmak üzere hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açtı. Sağlık altyapımız sayesinde kimi ülkelerde görülen felaketleri yaşamadık. Salgınla mücadele en önemli araçlardan biri olan aşılamada oldukça ileri seviyedeyiz.



Salgın sürecinde fabrikada çarklar hiç durmadı. Aksaklığa meydan verilmedi. Karayollarımıza, demiryollarımıza, hava yollarına yaptığımız yatırımların önemi bu dönemde iyi anlaşıldı.



YATIRIMCILARA SESLENDİ



Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Gelin ülkemize yatırım yapın. Artık ülkemiz yapılacak yatırımların, küresel düzeyde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmasının ötesine geçerek küresel bir merkez haline geliyor.



Vatandaşlarımız evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum.



