AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, İmamoğlu'nu kabul etti!

Geçtiğimiz ay AK Parti İl Başkanlığı görevine gelen Kabaktepe, Sütlüce'deki AK Parti İl binasında İmamoğlu'nu kabul etti.



İmamoğlu, Kabaktepe'ye "Tarihte İstanbul Haritaları" adlı harita koleksiyonunu hediye etti.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz." denildi.







Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.



CANAN KAFTANCIOĞLU'NU DA DAVET ETMİŞTİ



Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, geçtiğimiz ay CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu AK Parti kahve içmeye davet etmişti. Kaftancıoğlu davete icabet edeceğini belirtse de şimdiye kadar bir adım atmadı.